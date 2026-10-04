ترامب يعين مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون لقيادة فريق عمل اتحادي جديد للذكاء الاصطناعي

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مدير الاستخبارات جاي كلايتون، لقيادة فريق عمل حكومي جديد معني بالذكاء الاصطناعي.

ويطلق ترامب على هذه الفرقة اسم "قوة الذكاء الفائق"، حيث سعى إلى إعادة تسمية الذكاء الاصطناعي بـ "الذكاء الفائق".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن استضاف ترامب كبار تنفيذيي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي، وإعلانه أنهم وقعوا اتفاقا طوعياً من شأنه أن يضع رقابة ذاتية فعالة على تطوير هذه التكنولوجيا.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، إن فريق العمل سينسق الجهود الاتحادية "لضمان استمرار أمريكا في قيادة العالم في مجال الذكاء الفائق، والذي يقول الكثيرون إنه أكبر من الثورة الصناعية والإنترنت، وسيحمي مصالح جميع الأمريكيين ويحسن حياتهم".

وقال الرئيس الجمهوري إن فريق العمل سيتواصل مع المستهلكين، ومجموعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومزودي البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الاصطناعي.