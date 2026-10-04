إيران تنفي صلتها بحادث طائرة فلاي دبي

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي صلة لإيران بالحادث الذي تعرضت له طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" خلال رحلتها من دبي إلى تل أبيب، واصفًا الاتهامات الموجهة إلى طهران في هذا السياق بأنها تستند إلى "أدلة ملفقة" وتندرج ضمن ما وصفه بـ"عمليات العلم الزائف".

ويقصد بعمليات العلم الزائف الأفعال السرية التي تُرتكب بقصد إخفاء المصدر الحقيقي للمسئولية وإلقاء اللوم على طرف آخر، وغالباً تُستخدم لخلق ذريعة لشن حروب أو لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، يوم الأحد، قوله إن المحاولات الرامية إلى ربط إيران بالحادث تأتي في إطار نهج سبق أن شهدته المنطقة، مشيرًا إلى أن طهران لا تزال مستعدة للدفاع عن نفسها في مواجهة أي أعمال عدائية، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.

وأضاف بقائي أن الاتهامات الأخيرة ينبغي النظر إليها في ضوء ما وصفه بتاريخ إسرائيل وبعض الدول الأوروبية في تنفيذ أو الاستناد إلى عمليات «علم زائف»، مؤكدًا أن إيران تُتهم في هذه القضية «استنادًا إلى أدلة ملفقة».

وتؤكد طهران، بحسب "تسنيم“، أن الاتهامات التي تربطها بالحادث تفتقر إلى أدلة موثوقة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات بشأن الواقعة مستمرة.

وكانت رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» متجهة من دبي إلى تل أبيب قد حُوّلت إلى السعودية في 30 سبتمبر الماضي، عقب وقوع حادث داخل قمرة القيادة.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، دون تقديم أدلة، إلى احتمال وجود صلة بين مساعد الطيار وإيران، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البداية إنه من المبكر تحديد ما إذا كانت إيران متورطة في الحادث.