استطاع فيلم "Verity" بطولة آن هاثاواي وداكوتا جونسون أن يحقق افتتاحية ممتازة وانطلاقة كبيرة في شباك التذاكر لأمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بقيمة وصلت إلى 33.6 مليون دولار أمريكي، متفوقاً بفارق هائل تخطى 25 مليون دولار عن فيلم "Digger بطولة توم كروز الذي حقق افتتاحية مخيبة للآمال قدرت بـ8 ملايين دولار فقط.

وما يجعل افتتاحية فيلم "Verity" ممتازة ومريحة لشركة الإنتاج، هو أن الفيلم تكلف ميزانية قدرها 40 مليون دولار فقط، وبالتالي فإن تحقيقه لافتتاحية قدرها 33.6 مليون دولار أمر مبشر للفيلم وصموده في شباك التذاكر المحلي.

ورغم هذه الافتتاحية الجيدة، إلا أن الفيلم لم يسلم من انتقادات حادة على المستوى الفني للشريط السينمائي الخاص به، فعلى موقع تقييمات الأفلام الشهير Rotten Tomatoes لم يحقق تقييما إيجابيا من جهة النقاد سوى بنسبة وصلت لـ33%، في حين كانت نسبة مراجعات الجمهور له أعلى بكثير ووصلت النسبة الإيجابية لـ70%.

وذهب عدد كبير من النقاد في انتقادهم السلبي للفيلم أنه خرج أكثر تهذيبا وأقل جرأة وإثارة من الرواية الأدبية المأخوذ عنها، رغم الإشادات بالفنانة آن هاثاواي.

الفيلم تدور أحداثه حول الكاتبة المكافحة لوين آشلي التي تُكلف بإكمال سلسلة كتب شهيرة بعد تعرض مؤلفتها الأصلية فيريتي كروفورد لحادث سيارة جعلها عاجزة وطريحة الفراش، وعندما تنتقل لوين للعيش في منزل عائلة كروفورد لترتيب ملاحظات ومسودات فيريتي، تكتشف مخطوطة غير منشورة تحمل عنوان "فليكن"، وهي عبارة عن مذكرات سوداوية تكشف فيها فيريتي عن كراهيتها العميقة لأطفالها وهوسها المريض بزوجها.

الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة كولين هوفر صدرت عام 2018، وكانت من أكثر الروايات مبيعاً آنذاك.