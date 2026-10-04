نائب رئيس البرلمان الإيراني: المفاوضات مع أمريكا مستمرة

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، حميد رضا حاجي بابائي، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «تجري فعليًا» في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن التوصل إلى نتائج يتطلب امتلاك طهران «قدرًا عاليًا من القوة».

وأضاف حاجي بابائي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «إيسنا»، اليوم الأحد، أن المفاوضات السابقة بين البلدين لم تفضِ إلى نتائج بسبب «عدم جدية الجانب الأمريكي في التفاوض».

ونوه أن التوصل إلى تفاهم كامل بين طهران وواشنطن ليس أمرًا مضمونًا بمجرد الجلوس إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن استمرار الحوار يتطلب، من وجهة نظره، تعزيز موقف إيران.

وذكر أن طهران لن تحقق نتائج تفاوضية ما لم تتحدث مع الولايات المتحدة من «موقع قوة»، معتبرًا أن تعزيز القدرات العسكرية والموقف التفاوضي الإيراني من شأنه أن يزيد فرص استجابة واشنطن للمطالب الإيرانية.

وأشار المسئول الإيراني إلى أن تعزيز حضور القوات المسلحة والمسئولين والمفاوضين الإيرانيين، ولا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز، من شأنه دعم موقف طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن «المسارات الملاحية في مضيق هرمز ستظل مغلقة حتى يتم استيفاء الشروط السبعة التي وضعتها إيران والمستندة إلى مذكرة إسلام آباد».

وأضاف أن «الولايات المتحدة الأمريكية تواجه حالة من العجز أمام صمود الشعب الإيراني»، مشيرًا إلى أن «المقترحات التي قدمتها واشنطن عبر وسطاء لن تغير من ثبات الموقف الإيراني؛ إذ انتهى زمن فرض الإملاءات والمطالب الأحادية».

ونوه أن «التناقض في الخطاب الأمريكي، الذي يتراوح بين التهديد العسكري والادعاء بالرغبة في التفاوض، ليس إلا محاولة لتضليل الرأي العام وإحداث ارتباك في عملية صنع القرار الإيراني».

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران «مذكرة تفاهم إسلام آباد»، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.