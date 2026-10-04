مصرع شخصين إثر سيول في إقليم كتالونيا بإسبانيا

قالت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما وفُقد ثالث بعد أمطار غزيرة وسيول اجتاحت ‌إقليم كتالونيا.

وأكد زعيم إقليم كتالونيا، سلفادور إييا، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، وفاة رجل بعدما انهار جدار في بلدة تورديرا الواقعة إلى الشمال ⁠من برشلونة.

وقالت فرق الإطفاء اليوم إن شخصا آخر قتل في مونتورنيس ديل باييس، وتبحث فرق الطوارئ عن مفقود في بلدة بينيدا دي مار الواقعة على بعد 52 كيلومترا إلى الشمال من برشلونة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأصدرت سلطات كتالونيا تحذيرا باللون الأحمر، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم من الساعة ‌الثامنة ⁠مساء بالتوقيت المحلي أمس حتى الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم، بسبب احتمال تعرض المنطقة الشمالية الشرقية لما وصفته "بإعصار ⁠مصغر"، مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة.

وغمرت المياه منازل وتسببت في غرق سيارات في منطقتين قرب ⁠برشلونة بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس السبت.

وذكرت صحيفة لابانجوارديا الإسبانية أمس أن رحلات جوية ⁠ألغيت أو تأخرت في مطار برشلونة. وتعطلت جميع خدمات القطارات المحلية بسبب الأمطار الغزيرة.