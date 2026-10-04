16 مشروعًا من 12 دولة تتنافس على جوائز الدعم في ملتقى مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي، عن القائمة الرسمية للمشروعات المختارة للمشاركة في دورته الثانية عشرة، التي تقام ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وقد تأهل 16 مشروعًا إلى المرحلة النهائية من الملتقى من بين 193 مشروعًا سينمائيًا تقدموا للمشاركة من 15 دولة عربية، حيث يلتقي صناعها بالمنتجين والممولين والموزعين والمؤسسات السينمائية، ويتنافسون على مجموعة الجوائز والمنح والخدمات التي يقدمها الملتقى وشركاؤه.

وتضم قائمة المشروعات المختارة 9 مشروعات روائية في مرحلة التطوير، و4 مشروعات غير روائية في مرحلة التطوير، و3 مشروعات غير روائية في مرحلة ما بعد الإنتاج.

ففي فئة المشروعات الروائية في مرحلة التطوير، تضم القائمة: «ليلة خاصة» للمخرجة زينو هادي حسن، من إنتاج هشام زمان ومنى القادمي، من العراق. «عزيزي تاركوفسكي «للمخرج فراس خوري، من إنتاج ليندا مطاوع، من فلسطين. »في بلاد الخزامى« للمخرج علي سعيد، من إنتاج حسن سعيد، من المملكة العربية السعودية. »عسل وجنون« للمخرج أحمد ياسين الدراجي، من إنتاج ميثم جبارة، من العراق. «نايدالان» للمخرجة مريم الذبحاني، من إنتاج بسام الأسعد، في إنتاج مشترك بين اليمن والأردن. »رضا« للمخرج أحمد فوزي صالح، من إنتاج علي فايز، من مصر. «الراحل» للمخرج ناجي إسماعيل، من إنتاج محمد تيمور، من مصر. «خلف الأسوار» للمخرج محمد صيام، من إنتاج محمد صيام وبراندي ميللر، في إنتاج مشترك بين مصر وبلجيكا. «رقم غير واضح» للمخرج يحيى العبد الله، من إنتاج هدى القديمي، في إنتاج مشترك بين الأردن والعراق ولوكسمبورج.

وفي فئة المشروعات غير الروائية في مرحلة التطوير، تشمل القائمة: »اخرجي يا عطيات« للمخرجة منال خالد، من إنتاج فاطمة عابد، من مصر. »ترمينوس« للمخرجة أميمة طرابلسي، من إنتاج أميمة طرابلسي وأريج السحيري، من تونس. «قصة الجبل» للمخرجة شيماء عواوده، من إنتاج شيماء عواوده، في إنتاج مشترك بين فلسطين وفرنسا. »بحر السنة« للمخرجة جويل أبو شبكة، من إنتاج لارا أبو سفيان، من لبنان.

وفي فئة المشروعات غير الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، تضم القائمة: «هش« للمخرجة سالي أبو باشا، من إنتاج آية الله يوسف وسالي أبو باشا، من مصر. »أمل« للمخرج خالد السويدان (الخالدي)، من إنتاج لجين حمدان، في إنتاج مشترك بين سوريا والأردن. »مُختفي« للمخرج أنس زواهري، من إنتاج أحمد الحاج، في إنتاج مشترك بين سوريا وفرنسا ولبنان وقطر.

وضمت لجنة الاختيار هذا العام التي تولت عملية تقييم الطلبات والمشروعات المقدمة كلًّا من: صانعة الأفلام بسمة أحمد، وصانع الأفلام والموزع مروان الشافعي، وصانعة الأفلام والمنتجة ندى رياض، وصانعة الأفلام نهى عادل، وصانع الأفلام والمنتج سامح جمال.

ويواصل ملتقى القاهرة السينمائي من خلال هذه الدورة دوره كمنصة مهنية تربط صناع الأفلام العرب بمصادر التمويل والإنتاج والتوزيع، وتوفر للمشروعات المختارة فرصة عرض مشاريعها أمام نخبة من الفاعلين في صناعة السينما العربية والدولية.