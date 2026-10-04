CIB والبنك المركزي المصري يحتفيان بإطلاق برنامج تدريبي مجاني حول الشمول المالي عبر منصة Udemy

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) إطلاق برنامج تدريبي رقمي مجاني عبر منصة Udemy، بهدف تعزيز فهم الشباب لمفهوم الشمول المالي وأهميته في دعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بالخدمات المصرفية والمالية.

ويأتي إطلاق البرنامج تأكيدًا على دور القطاع المصرفي في دعم جهود الشمول المالي، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويقدم البرنامج التدريبي محتوى شاملًا حول دور الخدمات المالية في تحسين حياة الأفراد، ودعم المشروعات الصغيرة، وتشجيع الادخار والاستثمار، مع التركيز على أهمية الثقافة المالية وتأثيرها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب دور الشمول المالي في الحد من الفقر وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

كما يتناول البرنامج دور البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي، وأهمية التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية في إعادة تشكيل المشهد المالي، فضلًا عن التوعية بأهمية حماية العملاء وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الخدمات والحلول المالية المتاحة.

وشهدت مراسم الاحتفال بإطلاق البرنامج مشاركة نخبة من كبار القيادات والمسؤولين من البنك التجاري الدولي – مصر والبنك المركزي المصري، من بينهم عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق المالية للمجموعة، وياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والشمول المالي، ومحمد السناري، رئيس قطاع الموارد البشرية، إلى جانب سالي عبد القادر، المدير العام لإدارة التثقيف المالي بالبنك المركزي المصري.

ويستهدف البرنامج التدريبي عددًا من الفئات، من بينها الطلاب، والمهنيون الشباب، والمصرفيون، ورواد الأعمال، بما يتيح لهم التعرف بصورة أوسع على مفاهيم الشمول المالي والثقافة المالية والخدمات المصرفية الرقمية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار توجه البنك التجاري الدولي – مصر نحو دعم تمكين الشباب وتعزيز الوعي المالي، بما يسهم في زيادة المشاركة في النظام المالي والاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والخدمات المالية الرقمية.