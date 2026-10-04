القوات المسلحة توقع اتفاقا ثلاثيا مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

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- توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية وجامعة القاهرة

وقعت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة اتفاقا ثلاثيا مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، لتطوير منظومة مكافحة المنشطات في مصر وفقا لأحدث المعايير الدولية.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع كل الوزارات والهيئات بالدولة والارتقاء بمستوى الكفاءات بمختلف القطاعات.

وقع البروتوكول كل من: اللواء طبيب تامر منصور عايد، مدير إدارة الخدمات الطبية، ومحمد الكردي، رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حازم خميس، رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

جاء ذلك بحضور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد كمال الدين، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة.

ويهدف الاتفاق الثلاثي لدعم واستمرار تشغيل معمل المنشطات المصري واستكمال متطلبات حصوله على الاعتماد النهائي من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA".

كما وقعت الأكاديمية العسكرية المصرية بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي مع مختلف الصروح التعليمية، حيث وقع البروتوكول كل من: اللواء محمد صلاح التركي، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، وذلك بحضور عدد من ضباط الأكاديمية ومسئولي جامعة القاهرة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات التعليمية والبحثية لتبادل الخبرات ودعم جهود الدولة في بناء نظام تعليمي حديث يواكب متطلبات العصر.