توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في قرية أم العظام بريف القنيطرة الأوسط، حيث أقدمت على نصب حاجز عسكري وتفتيش المارة، في خرق جديد لسيادة الأراضي السورية.

وأكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بالأراضي السورية، محذرة من أن استمرار النهج العدواني للاحتلال "يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين".

وشددت الخارجية السورية على تمسك سوريا بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة، داعية إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال المدنيين في المنطقة.

وتأتي هذه الخروقات في إطار تصعيد متواصل لقوات الاحتلال في المناطق السورية الجنوبية، حيث تشهد أرياف القنيطرة ودرعا توغلات واعتداءات متكررة تطال المدنيين وممتلكاتهم، وفق وكالة سند.

ومنذ أواخر عام 2024، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحركاتها في الجنوب السوري، وسط مطالب سورية بانسحابها واحترام اتفاق فضّ الاشتباك الموقّع عام 1974.