مصدران لـ رويترز: السعودية تلغي حفل جوائز صناع الترفيه العام المقبل بسبب خفض الميزانية

كشفت وكالة «رويترز»، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن السعودية ستلغي حفل جوائز صناع الترفيه المقرر إقامته العام المقبل، في ظل الضغوط المالية التي يتعرض لها قطاع الترفيه في المملكة، بالتزامن مع تداعيات الحرب مع إيران.

ويُعد حفل جوائز صناع الترفيه، الذي يقام سنويًا في يناير بمدينة الرياض، من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية في المملكة، واستقطب خلال دورته الأخيرة عددًا من النجوم العالميين، من بينهم كاتي بيري وروبي وليامز، إلى جانب تكريم الفائزين في مجالات الموسيقى والترفيه والرياضة.

وأشارت «رويترز» إلى أن إلغاء الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والمشروعات الكبرى التي تواجه الإلغاء أو التأجيل، في وقت تعيد فيه الرياض ترتيب أولويات الإنفاق وتخفض ميزانيات الثقافة والترفيه.

ولم يرد متحدث باسم الهيئة العامة للترفيه، التي تنظم الحفل بالتعاون مع مجموعة «إم.بي.سي»، على طلب الوكالة للتعليق، كما لم ترد المجموعة ومركز التواصل الحكومي السعودي على طلبات «رويترز».

ونقلت الوكالة عن مصادر في قطاع الترفيه أن تأثير خفض الميزانيات كان ملموسًا قبل اندلاع الحرب مع إيران، وهو ما انعكس على عدد من المشروعات الكبرى المرتبطة بخطة «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية ومركز لاستضافة الفعاليات العالمية.

وأضافت «رويترز» أن الرياض قلصت أو أجلت خلال العام الماضي عددًا من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع «ذا لاين» في مدينة نيوم، وناطحة السحاب «المكعب» في العاصمة السعودية، كما سحبت الحكومة التمويل من مشروعات رياضية وترفيهية أخرى.

وقال مازن حايك، مستشار إعلامي مقيم في دبي، لـ«رويترز»، إن تداعيات الحرب تدفع دول الخليج إلى إعادة تقييم أولويات الإنفاق، مشيرًا إلى أن الحكومات قد تعيد الموازنة بين أهداف استضافة الفعاليات وتعزيز الحضور الدولي وبين أولويات وطنية أخرى في ظل الظروف الحالية.