تشكيل هجومي لمنتخب جنوب أفريقيا أمام مصر وديا

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده، لمواجهة مستضيفه المصري، في مباراة ودية دولية.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب جنوب إفريقيا في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ختام معسكر سبتمبر.

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: سيبو شين.

خط الدفاع: ثولو ثابانج ماتولودي - ليبوني سيما - إيمي أوكون و فواز باسادين.

خط الوسط: سفيفيلو سيثول - بروكلين بوجنبول و تشريق ماثيوز.

الهجوم: كاسيوس مايلولا - بوسو ديتيهاني و لوثر سينج.

ويدير المباراة طاقم تحكيم جزائري، بقيادة نبيل بوخالفة حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه حمزة بوزيت وهيثم بويومة، مساعدين.

وحقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، حيث فاز على غينيا 2-1، قبل أن يكتسح إريتريا 5-0.