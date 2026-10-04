القبض على مرشح ديمقراطي ردد هتافات صاخبة خلال تجمع جمهوري بحضور نائب ترامب

انتهى تجمع انتخابي للحزب الجمهوري بحضور نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، يوم الجمعة، بالقبض على مرشح ديمقراطي، لكن سرعان ما تحول الأخير إلى بطل في نظر الكثيرين بعد انتشار فيديو المواجهة على نطاق واسع.

وبحسب موقع "رو ستوري" الإخباري الأمريكي، صرخ بن برافر، المرشح الديمقراطي لمجلس نواب في ولاية فلوريدا خلال تجمع للحزب الجمهوري في مدينة ليكلاند، مهاجما الإدارة الأمريكية، قائلا: "شكرا جزيلا لك، نائب الرئيس فانس، على أسعار البنزين!".

وتابع: "شكرا لك على مساعدتنا في تحقيق النصر فى إيران! شكرا لك، أيها الرئيس ترامب! شكرا جزيلا لك، جيه دي فانس، أنت نائب رئيس ممتاز، يا حامي المتحرشين بالأطفال! أنا متحمس جدا لشيك الـ 5 ألاف دولار!"، في إشارة إلى وعد ترامب بمنح كل مواطن أمريكي بالغ 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة الشهر المقبل.

وظهر في مقطع الفيديو حشد من الحضور وهم يصرخون بغضب في وجه برافر أثناء اقتياده خارج مكان التجمع. كما يُظهر الفيديو أيضا قيام شخص يبدو أنه ضابط إنفاذ قانون بإلقاء برافر قسرا على الرصيف.

وذكرت صحيفة "فلوريدا تايمز يونيون" أنه تم توجيه تهمة التعدي على ممتلكات الغير ومقاومة الاعتقال دون عنف إلى برافر.

وقالت شركة "أول كرونولوجي ميديا جروب"، للإعلام الرقمي في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "يا إلهي، لقد قضى هذا الرجل على طموحات جيه دي فانس الرئاسية بثلاث جمل فقط"، في إشارة إلى طموح دي فانس للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028.

من جهته، رأى الأكاديمي والكاتب الأسترالي بيتر كوك أن برافر "يستحق وسامًا" على تصرفه، بينما انتقد آخرون طريقة تعامل الأمن مع برافر كمرشح.

كما انتقد كارل ويلس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، طريقة تعامل قوات إنفاذ القانون مع برافر.

ووصف ويلس في منشور على منصة "إكس" ما حدث بأنه "هراء"، قائلا: "كان الرجل يمارس حقه في حرية التعبير. لم يكن يقاوم، بل كان يمتثل لأوامر سلطات إنفاذ القانون".

وتابع: "لم يكن هناك أي مبرر على الإطلاق، في رأيي، لطرحه أرضا وتقييد يديه".

وتابع: "آمل أن يقاضي أي جهة إنفاذ قانون يعمل بها ذلك الضابط، ومنظمي الفعالية إن كان ذلك الضابط خارج الخدمة ويعمل كحارس أمن خاص".