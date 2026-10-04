تأجيل محاكمة المتهم بإشعال النيران في جارته حتى الوفاة بالشرقية للمرافعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سالم عبدالعزيز، رئيس المحكمة، اليوم، تأجيل محاكمة الشاب المتهم بالتسبب في وفاة جارته حرقا، على خلفية خلافات بينهما بسبب الجيرة، إلى اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر المقبل للمرافعة.

تعود تفاصيل القضية رقم 2844 جنايات الإبراهيمية لسنة 2026، إلى إحالة نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم "عبدالرحمن. ال م"، 19 عاما، مقيم بقرية كفر أبو الديب، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإشعال النيران في جارته "سماح محمد رمضان"، 45 عاما، والتي توفيت متأثرة بإصابتها، إثر خلافات بينهما بسبب الجيرة بنطاق مركز الإبراهيمية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا من مستشفى الإبراهيمية المركزي، يفيد بوصول سيدة تدعى "سماح. أ"، تبلغ من العمر 45 عاما، مصابة بحروق خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى موقع الواقعة، لبدء الفحص وسماع أقوال الشهود.

وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات سابقة بين المجني عليها وأحد جيرانها، انتهت، بحسب التحريات، بقيام المتهم بسكب مادة مشتعلة على جسدها وإشعال النيران، ما أدى إلى إصابتها بحروق بالغة.

وجرى نقل المصابة إلى مستشفى حروق ههيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعت لمحاولات مكثفة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات برئاسة عمر أبو زهرة، مدير نيابة الإبراهيمية، وأجرت معاينة تصويرية للواقعة، وانتهت إلى إحالة المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.