قالت الفنانة نادية الجندي، عن تكريمها في الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، إن التكريم للفنان شيء مهم وله معنى ويترك أثرا في نفسه، مشيرة إلى أنها تكرمت من مهرجانات كثيرة في مصر والدول العربية والخارج.

وأضافت نادي الجندي عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، اليوم الأحد، أن تكريم وحب الجمهور يظل التكريم الأهم بالنسبة لها، قائلة: "لكل مجتهد نصيب، وأنا اجتهدت في مشواري كله وركزت على فني وأعطيته عمري كله، وحاولت أكون صادقة مع جمهوري وعمري ما غشيته ولا تنازلت لمجرد التواجد".

وتابعت أنها لم تتنازل ماديا ولا فنيا، وكانت حريصة طوال الوقت على أن تقدم شيئا قيما، مؤكدة أن "الفن مهنة خطيرة لأنها تؤثر في وجدان الناس، وقد يكون ساما أو هادفا له رسالة".

واستكملت أنها حاولت دائما طوال حياتها أن يكون فنها هادفا ويتناول قضايا مهمة، وما يخدم المجتمع كان دائما في بالها، مشيرة إلى أنها تناولت مشكلة الإدمان في فترة الثمانينيات، وهي مشكلة كل عصر، مؤكدة أن المخدرات تدمر الشباب والدول، وأنها ما زالت موضوع الساعة في مصر وكل مكان.

وأشارت إلى أنها أول من أدى عملا عن الإرهاب عندما كان ظاهرة لا تزال في بدايتها، قائلة: "وكانت جرأة مني جدا، ولا يزال موجودا يعني هو موضوع الساعة وكل ساعة"، مضيفة أنها تناولت أيضا أعمالا سياسية والقضية الفلسطينية.

واستطردت أنها قدمت أعمالا اجتماعية تناولت قضايا مختلفة، من بينها "الضائعة"، التي تناولت قصة المرأة التي تتغرب وتعمل في الخارج ثم تتعرض للظلم، مؤكدة أنها حرصت خلال مشوارها الفني على تقديم قضايا مختلفة ومناقشة مشكلات المجتمع.

واختار مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية، الفنانة نادية الجندي، لتكون نجمة تكريم الدورة السادسة، تقديرا لمسيرتها السينمائية الطويلة، ويقام خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر الجاري.