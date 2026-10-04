- الحفني: إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بطاقة 40 مليون راكب سنويا لمواكبة النمو وتعزيز تنافسية المطار

واصل مطار القاهرة الدولي تسجيل معدلات نمو مرتفعة في حركة التشغيل خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، بعدما تجاوز إجمالي أعداد الركاب 6 ملايين راكب على متن أكثر من 42 ألف رحلة جوية، بما يعكس تنامي الطلب على السفر، ويعزز أهمية خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية والتطوير المستمر للبنية التحتية والتشغيلية للمطار.

وأظهرت الإحصائيات التشغيلية لمطار القاهرة الدولي تسجيل 6 ملايين و9 آلاف و356 راكبا على متن 42 ألفا و531 رحلة جوية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 5 ملايين و573 ألفا و418 راكبا على متن 39 ألفا و1 رحلة جوية خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بزيادة قدرها 435 ألفا و938 راكبا و3 آلاف و530 رحلة جوية.

وسجل المطار خلال أغسطس الماضي 3 ملايين و133 ألفا و767 راكبا على متن 22 ألفا و53 رحلة جوية، مقابل مليونين و869 ألفا و522 راكبا على متن 19 ألفا و895 رحلة خلال أغسطس 2025، بزيادة بلغت 264 ألفا و245 راكبا و2158 رحلة، وبنمو قدره نحو 9% في أعداد الركاب و11% في عدد الرحلات.

وفي سبتمبر 2026، بلغ إجمالي أعداد الركاب مليونين و875 ألفا و589 راكبا على متن 20 ألفا و478 رحلة جوية، مقارنة بمليونين و703 آلاف و896 راكبا على متن 19 ألفا و106 رحلات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة بلغت 171 ألفا و693 راكبا و1372 رحلة، وبنمو نحو 6% في أعداد الركاب و7% في عدد الرحلات.

وقال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مطار القاهرة الدولي يمثل بوابة مصر الجوية الأولى وأحد المحاور الرئيسية لحركة النقل الجوي الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن الارتفاع المتواصل في أعداد الركاب والرحلات يعكس تنامي الطلب على السفر، ويؤكد ضرورة مواصلة تطوير القدرات الاستيعابية والتشغيلية للمطار بما يتواكب مع معدلات النمو الحالية والزيادة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الحفني أن وزارة الطيران المدني تعمل على إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويا، ضمن خطة التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطار، بما يواكب الزيادة المتوقعة في أعداد الركاب والرحلات وشركات الطيران.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى نحو 70 مليون راكب سنويا، بما يوفر قدرات تشغيلية جديدة لاستيعاب الطلب المتنامي على السفر، ويدعم التوسع المستقبلي في شبكة الربط الجوي، ويعزز دور مطار القاهرة كمحور رئيسي لحركة النقل الجوي بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب دعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف وزير الطيران المدني أن التوسع في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة يأتي بالتوازي مع خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية والرقمية، فضلا عن دعم الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بما يسهم في تحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز جاهزية المطار للنمو المستقبلي.

من جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن الزيادة الملحوظة في أعداد الركاب والرحلات تعكس الجاهزية التشغيلية لمطار القاهرة وقدرته على التعامل مع معدلات التشغيل المتزايدة، مشيرا إلى أن فرق العمل تركز على ضمان انسيابية الحركة وانتظام التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفقا لمعايير السلامة والجودة.

وأضاف إسحاق أن شركة ميناء القاهرة الجوي تتابع مؤشرات التشغيل بصورة مستمرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والشركات العاملة بالمطار، بما يضمن سرعة التعامل مع متطلبات التشغيل والزيادات المتوقعة، والحفاظ على انتظام الرحلات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وتعكس مؤشرات التشغيل المسجلة خلال الفترة الأخيرة المكانة المتنامية لمطار القاهرة الدولي على خريطة النقل الجوي بالقارة الإفريقية، حيث تصدر مطارات القارة من حيث السعة المجدولة للمقاعد خلال سبتمبر 2026، وفق أحدث بيانات مؤسسة "OAG" المتخصصة في تحليلات الطيران، بإجمالي نحو 1.79 مليون مقعد، وبنمو بلغ 11.2% مقارنة بسبتمبر 2025.