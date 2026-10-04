استئناف رحلات إيرانية إلى مطار النجف في جنوب العراق بعد الاستثناء الأمريكي

استأنفت شركات طيران إيرانية، رحلاتها إلى مطار النجف في جنوب العراق الأحد، وذلك بعدما منحت واشنطن بغداد استثناء من العقوبات يتيح تسيير مثل هذه الرحلات إلى المدينة.

وقال معاون مدير مطار النجف حسين المهنّا لوكالة فرانس برس "تمّ استئناف رحلاتنا بين العراق والجمهورية الإسلامية عبر مطار النجف".

ووصلت رحلة أولى لشركة كاسبين (Caspian Airlines) الإيرانية إلى مطار النجف قرابة الساعة 17,15 (بالتوقيت المحلي)، وفق ما شاهد مصوّر وكالة فرانس برس في المكان.

وأعلن العراق، الجمعة، أنه حصل من الولايات المتحدة على استثناء من العقوبات يتيح لشركات طيران إيرانية تسيير 40 رحلة يوميا من مطار النجف وإليه.

وكانت كل المطارات العراقية بدأت الأسبوع الماضي التزام العقوبات التي فرضتها واشنطن على كامل قطاع الطيران الإيراني، ما أدى إلى اضطرابات كبيرة في مطار النجف الذي يُعدّ بوابة رئيسة لزوار العتبات المقدسة لدى الشيعة.

وتتولّى شركات الطيران الإيرانية بشكل أساسي نقل الزوار من إيران، أو العراقيين الراغبين في السفر إليها، أكان للزيارات الدينية أو لغايات طبية أو لمتابعة التحصيل العلمي.

وأكّدت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، أن واشنطن منحت الخطوط الخطوط الجوية العراقية إعفاء لتسيير رحلات من مطار النجف إلى إيران بالاتجاهين، على أن تخصص حصرا لنقل الزوار الإيرانيين الى العتبات المقدسة.

وكانت واشنطن أمهلت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني، حتى 23 سبتمبر للامتثال للحظر، كالتوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الكيروسين.

ويُعرض عدم الامتثال تلك الشركات لخطر إدراجها بدورها على القائمة السوداء، وبالتالي عزلها عن النظام المالي بالدولار.

وأرغم تعليق الرحلات الجوية الراغبين بزيارة العراق من إيران أو العكس، البحث عن بدائل من خلال رحلات برية طويلة، في ظل تعليق شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في فبراير.

ولطالما حاول العراق الذي أصبح ساحة تنافس بين الولايات المتحدة وإيران منذ الغزو الأمريكي في العام 2003، الموازنة في علاقاته مع القوتين اللتين تتمتعان بنفوذ سياسي واقتصادي فيه.