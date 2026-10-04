تحذير إسرائيلي قبيل الانتخابات: مخاوف من خطف جندي وإشعال أزمة داخل إسرائيل

حذر مسئول سابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» من احتمال سعي فصائل فلسطينية لتنفيذ عملية نوعية قبيل الانتخابات الإسرائيلية، معتبرا أن خطف جندي إسرائيلي قد يكون أحد السيناريوهات التي يمكن أن تترك تداعيات واسعة على الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل.

وقال موشيه فوزيلوف، الذي شغل سابقا منصبا رفيعا في الشاباك، في مقابلة مع «القناة 7» الإسرائيلية، إن فترة ما قبل الانتخابات قد تشكل دافعا لمحاولات تنفيذ ما وصفه بـ«حدث يغيّر قواعد اللعبة»، بهدف إحداث تأثير كبير داخل المجتمع الإسرائيلي، بحسب وكالة سما الإخبارية الفلسطينية.

وأوضح أن عملية خطف جندي يمكن أن تؤدي إلى ضغوط شعبية وسياسية كبيرة على الحكومة، مستشهدا بالتداعيات التي رافقت قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وكذلك ملف الأسرى الإسرائيليين خلال الحرب الأخيرة.

وأشار فوزيلوف إلى أن هذا السيناريو، وفق تقديره، لا يتطلب بالضرورة تنفيذ عملية عسكرية واسعة داخل إسرائيل، لكنه قد يضع الحكومة أمام ضغوط متزايدة لاتخاذ قرارات سياسية وأمنية تحت تأثير الشارع والرأي العام.

وأضاف أن الجماعات التي تنفذ مثل هذه العمليات قد تسعى، بحسب تقديره، إلى إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإحداث تغيير سياسي داخل إسرائيل، معتبرا أن حالة الفوضى والانقسام الداخلي قد تكون من النتائج التي تستفيد منها تلك الجماعات.

وتطرق المسئول الإسرائيلي السابق إلى التحذيرات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن احتمال حدوث تصعيد أمني خلال الفترة التي تسبق الانتخابات، وقال إن مستوى التهديدات يختلف من جبهة إلى أخرى، مشيرا إلى غزة وإيران واليمن والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

كما تحدث عن عمليات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مدعيا تنفيذ عمليات ضد بنى تحتية وورش لتصنيع الأسلحة، وخاصة في منطقة نابلس.