إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم شمالي نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة بيت امرين شمال غرب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة أربعة مواطنين نتيجة اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب، ونقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت الجمعية أن أحد المصابين أصيب بجرح عميق في الوجه، وفق وكالة سند.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ارتكبوا 62,916 اعتداءً في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن استشهاد 66 فلسطينيًّا بنيران المستوطنين.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال ارتكب 48,174 اعتداءً، بينما شنّ المستوطنون 14,742 هجومًا.