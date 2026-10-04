الدولية للهجرة: 2800 نازح خلال يوم من 10 قرى في السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأحد، نزوح 2800 شخص خلال يوم واحد من 10 قرى بمحافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، وذلك نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بالولاية.

وأفادت المنظمة الدولية، في بيان، بأن فرقها الميدانية لرصد النزوح قدرت نزوح 2800 شخص خلال يوم واحد، بواقع 560 أسرة، من قرى بمحافظة ود الماحي، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية.

وأوضحت أن القرى التي شهدت موجات نزوح هي "ميري، وجبل نمر، وأبو قداف، وباشكركات، وأب جنكور، ومكلا، ومطنقية، وجبل النور، ومينزا، ومنشلينغ".

وأشارت إلى أن النازحين توجهوا من قراهم إلى محافظة الروصيرص في ولاية النيل الأزرق.

وأوضحت المنظمة أن "الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا"، وأنها "تراقب الأوضاع عن قرب" في الولاية.

والخميس، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 7 آلاف شخص (1400 أسرة) خلال يوم واحد من 4 قرى بمحافظة ود الماحي بسبب "انعدام الأمن".

وفي 13 سبتمبر 2026، أعلنت المنظمة نزوح 99 ألفا و277 شخصا، بواقع 19 ألفا و497 أسرة، في ولاية النيل الأزرق في الفترة من 11 يناير وحتى 23 أغسطس 2026.

وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيدا عسكريا خلال الأيام الماضية، على خلفية شن قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/شمال" المتحالفة معها هجمات على عدة مناطق بالولاية.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب بين الجيش و"الدعم السريع"، المستمرة منذ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص