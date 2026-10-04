السعودية تقدم 60 مليون دولار لليمن دعما للموازنة والرواتب

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قدمت السعودية، أكثر من 224 مليون ريال (نحو 60 مليون دولار) لليمن؛ لدعم الموازنة وتغطية النفقات التشغيلية للحكومة ورواتب الموظفين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، إن المملكة "قدمت عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي".

وأوضحت أن الأموال مخصصة "لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب"، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وانتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب.

وأضافت أن الدعم يستهدف تعزيز كفاءة السياسة المالية والقوة الشرائية وانتظام دخل الأسر وتنشيط الأسواق التجارية.

وبحسب "واس"، تجاوزت التدخلات التنموية والاقتصادية السعودية المقدمة إلى اليمن 12.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2012 و2026.

ويأتي الدعم في وقت يشهد فيه اليمن تصعيدا عسكريا بدأ في يوليو 2026، هو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

وتسارعت وتيرة القتال في سبتمبر الماضي، وسيطر الحوثيون على مناطق حيوية بمحافظتي الحديدة وتعز، بينها مدينة المخا الاستراتيجية، وصولا إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب.

ومنذ سبتمبر 2014، يشهد اليمن حربا عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.