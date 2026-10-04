يستعد منتخب بنين لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الأرجنتيني، في مباراة تحظى باهتمام كبير، كونها قد تكون الأخيرة في المسيرة الدولية لليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يحل منتخب بنين ضيفًا على الأرجنتين في تمام الساعة الثانية صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب مونيومنتال، في مواجهة مرتقبة تحت أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.

وكشفت صحيفة «RMC» الفرنسية عن معاناة بعثة منتخب بنين خلال رحلة السفر إلى الأرجنتين، بعدما استغرقت الرحلة نحو 23 ساعة، وسط سفر أفراد البعثة في الدرجة الاقتصادية.

وكان جوناس بيدي، محلل الفيديو بالمنتخب البنيني، من أبرز المتضررين من الرحلة الطويلة، بعدما تعرض لحالة من الدوار تزامنت مع فقدانه الوعي.

ولم تقتصر صعوبات منتخب بنين على رحلة السفر، إذ أوضح التقرير أن بعض اللاعبين لم يصلوا إلى الأرجنتين سوى قبل أقل من 72 ساعة على موعد المباراة، وهم جونيور أوليتان لاعب بشكتاش، وشارلمان أزونجنيتودي لاعب تي بي إس، وسعيد نوجبي لاعب في بي إس.

واستقر المنتخب البنيني في الأرجنتين قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة، ليبدأ استعداداته للمباراة التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وتتجه الأنظار إلى ملعب مونيومنتال لمتابعة مواجهة الأرجنتين وبنين، في ظل الترقب لما قد تمثله المباراة من محطة أخيرة في مشوار ميسي الدولي، بعدما قاد منتخب بلاده لاستعادة لقب كأس العالم عقب غياب طويل.