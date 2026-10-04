 الخارجية الإيرانية: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا ونستعد لجميع السيناريوهات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الإيرانية: ندرس الرد الأمريكي على مقترحنا ونستعد لجميع السيناريوهات

وكالات
نشر في: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 6:28 م | آخر تحديث: الأحد 4 أكتوبر 2026 - 6:28 م

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على المقترح الذي قدمته، مؤكدا أن طهران تواصل الحفاظ على جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة.

وأضاف المسئول الإيراني، أن بلاده تتابع التطورات المتعلقة بالمقترح والرد الأمريكي، في ظل استمرار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية مآلات المفاوضات بين واشنطن وطهران، وانعكاساتها على مستقبل العلاقات بين البلدين والتطورات في المنطقة.

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