مقتل 3 أشخاص جراء عواصف قوية وأمطار غزيرة ضربت برشلونة

قتل 3 أشخاص وفقد شخص واحد على الأقل بعد أن ضربت عواصف شديدة إسبانيا، حيث سجل هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار في بعض مناطق برشلونة والمناطق المجاورة لها شمالا، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم الأحد.

وقتل رجل في بلدة تورديرا، الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من برشلونة، إثر انهيار جدار عليه، حسبما صرحت عمدة المدينة إليزابيث ماخياس لقناة "كانال 24" اليوم الأحد.

وأفاد جهاز الإطفاء بوفاة شخص آخر في بلدة مونتورنيس ديل فاليس، بينما لا تزال أعمال البحث جارية عن شخص مفقود في منطقة بينيدا دي مار.

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسبانية إن امرأة(102 عام)، غرقت في منزلها أمس السبت، وسط عواصف في بلدة مادريجيراس في منطقة كاستيا-لا-مانتشا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الحكومية(آر.تي.في.إي) في وقت سابق من اليوم الأحد أن أجزاء من إسبانيا تعرضت لعواصف قوية وأمطار غزيرة، لاسيما في منطقة كتالونيا شمال شرق البلاد.

وأظهرت صور من مدينة "لوسبيتاليت دي يوبريجات" القريبة من برشلونة شوارع غمرتها المياه، وأشخاصا يقفون وسط مياه تصل إلى مستوى الركبة.

وقالت صحيفة "لا فانجارديا" إن فرق الإطفاء في المنطقة تلقت أكثر من ألف مكالمة هاتفية الليلة الماضية.

وتابعت الصحيفة أن معظم الحوادث شملت أقبية غارقة ومبان أخرى بالإضافة إلى أشجار ساقطة. واضطرت أطقم فرق الإطفاء لإنقاذ سائقين محاصرين في مركباتهم.

وقالت السلطات المحلية إن المنطقة حول مدينة بلباو شهدت أيضا فيضانات وغرق الطرق نتيجة لسقوط أمطار غزيرة.

وأعرب رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز عن تعازيه لأقارب المرأة على موقع التواصل الاجتماعي، إكس.