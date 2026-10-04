انطلاق عمل بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات العامة في البرازيل

شاركت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العامة في البرازيل، برئاسة السفير إبراهيم الزبن، في الندوة التي نظمتها المحكمة العليا للانتخابات، والتي تضمنت عددا من الجلسات التعريفية حول الإطار العام والمؤسسي للانتخابات، وتكنولوجيا الانتخابات ونظام التصويت الإلكتروني، والتصويت في الخارج، فضلا عن الجوانب اللوجستية والأمنية للعملية الانتخابية، كذلك ناقشت الندوة الموضوعات المرتبطة بالتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، لاسيما المعلومات المضللة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي وتسجيل الناخبين ومشاركة المرأة في الحياة السياسية.

وتقوم البعثة، اعتبارا من اليوم الأحد، بمتابعة مجريات يوم الاقتراع في عدة مناطق بالعاصمة البرازيلية "برازيليا" والمناطق التابعة لها، وذلك حتى انتهاء يوم الاقتراع وإجراء عملية العد والفرز، وستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب إعلان النتائج الأولية للعملية الانتخابية، والذي سيتضمن ملاحظاتها الأولية حول العملية الانتخابية.

وتأتي مشاركة الجامعة في إطار الدعوة التي تلقاها نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، لإيفاد بعثة من جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العامة في البرازيل.

كانت البعثة وقعت مع المحكمة العليا للانتخابات في البرازيل اتفاقية إجرائية لتنظيم مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الانتخابات البرازيلية العامة، وذلك خلال لقاء جمع السفير إبراهيم الزبن، رئيس بعثة الجامعة العربية في برازيليا، مع الوزير كاسيو نونيس ماركيز، رئيس المحكمة العليا للانتخابات، في مقر المحكمة بالعاصمة برازيليا يوم 1 سبتمبر الماضي.

ونصت الاتفاقية على حقوق وواجبات مراقبي بعثة جامعة الدول العربية، ومنها حرية تنقل البعثة في جميع أنحاء الأراضي البرازيلية وإمداد البعثة بكل المعلومات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية، بالإضافة إلى حق الوصول الكامل إلى المحاكم الانتخابية الإقليمية المسئولة عن التصويت وفرز الأصوات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات، مما يتيح لبعثة الجامعة أداء مهمتها وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها في مجال مراقبة الانتخابات.

وستقوم البعثة بإعداد تقريرها النهائي عقب استكمال مهمتها في مراقبة الانتخابات العامة في البرازيل، على أن يتضمن التقرير ملاحظات البعثة واستنتاجاتها بشأن مراحل العملية الانتخابية، على أن يتم عرضه على الأمين العام للجامعة تمهيدا لإرساله إلى الجهات المعنية في البرازيل.