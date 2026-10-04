علق المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبد الله النزيلي، على إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين لاستعادة ما تبقى من أراضي البلاد.

وكتب في تدوينة مقتضبة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الأحد: «عليهم كـ يوم القيامة»، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

وقبل قليل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، بدء العمليات العسكرية لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية، مؤكدًا أن القرار جاء بعد استنفاد فرص التهدئة.

وقال العليمي، في خطاب إلى الشعب اليمني، إنه أصدر توجيهاته إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية ببدء تنفيذ العمليات وفق الخطط المعتمدة، بهدف استعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأضاف أن الدولة منحت جهود السلام والتهدئة الوقت والفرص اللازمة، لكن الجماعة، بحسب قوله، قابلت ذلك بمزيد من التصعيد والحشد، ووسعت اعتداءاتها وتهديداتها ضد المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات الملاحية الدولية.

وأكد العليمي أن العمليات لا تستهدف سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ولا تستهدف مذهبًا أو قبيلة، وإنما تهدف إلى «استعادة مؤسسات الدولة» وإنهاء وجود السلاح خارج سلطتها.

ودعا سكان تلك المناطق إلى الابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكرية وطرق الإمداد، مؤكدًا التزام الدولة بحماية المدنيين، ومجددًا دعوتها إلى كل من يترك القتال في صفوف الحوثيين للعودة إلى أهله ووطنه وفق الإجراءات المعلنة.

ووجّه العليمي، القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية إلى الالتزام بالقانون وحماية المدنيين والممتلكات، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على استعادة الأراضي، وإنما يشمل إعادة مؤسسات الدولة إلى المناطق التي تستعيدها.