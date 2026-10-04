الرئيس اليوناني يجدد مطالبته ألمانيا بتعويضات عن الحرب العالمية الثانية

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جدد الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، اليوم الأحد، مطالب بلاده بالحصول على تعويضات حرب من ألمانيا، وذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ 83 لمذبحة لينجيادس في شمالي اليونان.

وقال تاسولاس، إن مطالب اليونان لا تزال "قائمة ومشروعة ولم تسقط بالتقادم".

وبثت القناة العامة اليونانية "إي آر تي نيوز" كلمته.

ووفقا لمصادر يونانية، قُتل 88 شخصا على يد قوات الاحتلال الألمانية في مذبحة لينجيادس والمناطق المحيطة بها.

وكان أكثر من 40 من الضحايا أطفالا وشبانا لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما.

ووقعت عمليات القتل خلال الاحتلال الألماني لليونان في الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2014، زار الرئيس الألماني آنذاك يواخيم جاوك لينجيادس، ووضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للمذبحة.

وتطالب اليونان، التي احتلها الجيش الألماني (فيرماخت) خلال الحرب العالمية الثانية، منذ فترة طويلة بتعويضات عن أضرار الحرب، فضلا عن سداد قرض فُرض عليها من قبل قوة الاحتلال.

ووفقا لحسابات يونانية، تتراوح قيمة المبلغ المعني بين 278 مليار يورو و341 مليار يورو (313 مليار دولار و384 مليار دولار)، وذلك حسب طريقة احتسابه.

وترفض ألمانيا المطالب اليونانية بالتعويضات، وترى أن المسألة حُسمت من الناحية القانونية.