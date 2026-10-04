أستراليا تحقق في إقامة ودراسة مساعد طيار فلاي دبي بالبلاد

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن الشرطة الفيدرالية الأسترالية بدأت تحقيقًا في فترة إقامة ودراسة مساعد طيار بشركة «فلاي دبي» في أستراليا، وذلك على خلفية واقعة شهدتها رحلة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب الأسبوع الماضي.

ونقلت «بي بي سي» عن الشرطة الفيدرالية أن فريق مكافحة الإرهاب المشترك في ولاية فيكتوريا، الذي يضم الشرطة الفيدرالية وشرطة فيكتوريا ومنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، يراجع خلفية الرجل وفترة وجوده في أستراليا، مشيرة إلى أن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن عنها في الوقت المناسب.

وبحسب الهيئة البريطانية، حصل مساعد الطيار على تأشيرة طالب أسترالية عام 2014، ودرس في أستراليا بين عامي 2015 و2017، قبل أن يغادر البلاد.

وأوضحت المعلومات أن تأشيرته أُلغيت عام 2019 بعد توقفه عن الدراسة، وليس بسبب مخاوف تتعلق بسلوكه أو سجله الأمني.

وأشارت «بي بي سي» إلى أن التحقيق يبحث، من بين أمور أخرى، فيما إذا كان الرجل الذي وُلد في دولة الإمارات لأب عماني وأم سورية، قد تعرض بالفعل لأفكار متطرفة خلال فترة إقامته في أستراليا.

وكان مساعد الطيار، الذي ذكرت تقارير إعلامية دولية وعربية أن اسمه همام الحمامي، قد اتُّهم بمهاجمة قائد الطائرة داخل قمرة القيادة خلال الرحلة. وتمكن أفراد الطاقم والركاب من السيطرة عليه، قبل أن تهبط الطائرة في مدينة تبوك السعودية.