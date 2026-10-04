وزيرة خارجية اليمن تجري مباحثات مع الصفدي وتسلمه رسالة لملك الأردن

أجرت وزيرة الخارجية الأردنية أفراح الزوبة، الأحد، مباحثات موسعة مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي، وسلمته رسالة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى عاهل المملكة عبد الله الثاني.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة عمان، ضمن اليوم الثاني من زيارة غير معلنة المدة تجريها الزوبة إلى الأردن.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أجرى مباحثات موسعة مع الزوبة التي سلمته رسالة موجهة إلى العاهل الأردني من العليمي.

ولم تطرق الوزارة إلى مضمون الرسالة أو فحوى المباحثات، لكن ذلك يتزامن مع تصعيد عسكري في اليمن بين الحكومة والحوثيين، بدأ في يوليو الماضي، وهو الأوسع منذ هدوء نسبي شهده اليمن بفضل هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربا منذ أن سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.