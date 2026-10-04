طاقم تحكيم غاني لمباراة بيراميدز أمام المريخ بانتيو بدوري أبطال أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن طاقم التحكيم في مباراة بيراميدز أمام مستضيفه المريخ بانتيو الجنوب سوداني، ضمن منافسات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي بيراميدز مع مستضيفه المريخ بانتيو، يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، على ملعب جوبا في جنوب السودان، فيما تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

واختار الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم غاني بقيادة تشارليز بولو، حكمًا للساحة، يعاونه أبرينجا أكويجري وريتشارد نارتي مساعدين، وجوليان نونو حكمًا رابعًا، فيما يراقب المباراة الجيبوتي يعقوب علي، ومراقب الحكام ليديا أديبي من أثيوبيا.

وكان بيراميدز تأهل للدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على فريق جورماهيا الكيني في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 0-2 في مباراة الذهاب بكينيا، و5-1 في مباراة الإياب بمصر.