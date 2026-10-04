ميرتس يبدي عدم اكتراثه بالتحذيرات الروسية الصادرة قبل قدومه إلى كييف

أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس عدم اكتراثه بالتحذيرات الروسية التي صدرت قبل ساعات قليلة من زيارته إلى كييف، وكذلك لهجوم المسيرات الذي وقع أثناء زيارته اليوم الأحد.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، قال ميرتس إنه وصل رغم التهديدات برفقة وفد حكومي واقتصادي كبير. وأضاف: "هذا يظهر أننا لا نسمح بترهيبنا. ولن نسمح أيضًا بترهيبنا بهجوم بمسيرات وقع في الوقت نفسه الذي نقوم فيه بزيارتنا".

وكانت وزارة الخارجية الروسية دعت الأجانب أمس السبت إلى مغادرة كييف محذرة من وقوع هجمات وشيكة. وخلال زيارة المستشار الألماني لكييف، أصابت طائرة مسيرة روسية الجسر الشمالي في العاصمة الأوكرانية. وكان ميرتس موجودًا على بعد أكثر من 5 كيلومترات من موقع الهجوم.

وقال ميرتس، إنه لا يعلم ما إذا كانت التهديدات الصادرة من موسكو مرتبطة مباشرة بزيارته، لكنه أكد أنه لا يكترث بها على أي حال. وتابع: "أقوم بالزيارات التي أراها صائبة". وقال إن تصرفات موسكو "بصراحة، لا تعنيني كثيرًا".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنه رصد بنفسه خلال وجوده في كييف انطلاق ثلاثة إنذارات من هجمات بطائرات مسيرة، ولفت إلى أنه لم يتم نقله إلى أي ملجأ في أي منها. وقال إنه يفترض "عدم وجود خطر شخصي يهدد أفراد الوفد المرافق لي أو يهددني أنا شخصيا".