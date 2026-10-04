القوات الأمنية الباكستانية تقتل 8 مسلحين بإقليم خيبر بختونخوا

أفادت الإذاعة الباكستانية الرسمية، نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأحد، بأن القوات الأمنية قتلت 8 مسلحين خلال عملية استنادا لمعلومات استخباراتية في مدينة ديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا.

وجاء في تقرير الإذاعة الباكستانية أنه تم تحديد هوية المسلحين بأنهم ينتمون إلى "فتنة الخوارج"، وهو المصطلح الذي تستخدمه الدولة للإشارة إلى عناصر حركة طالبان باكستان المحظورة، وفقا لما ذكرته صحيفة "دون" الباكستانية.

وقالت مصادر أمنية إن 3 من كبار قادة الحركة المسلحة كانوا بين القتلى، وإنه تم العثور بحوزة المسلحين القتلى على عملات أجنبية وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأشار التقرير إلى أن العملية التي تمت استنادا إلى معلومات استخباراتية كانت جزءا من عملية "عزم الاستحكام".