أعد موقع «61saat» التركي استعراض أبرز الأجنحة الذين نجحوا في ترك بصمة هجومية واضحة مع طرابزون سبور على مدار السنوات العشر الأخيرة، بالتزامن مع الانطلاقة القوية للنجم المصري محمد صلاح مع الفريق منذ بداية الموسم الحالي.

وأوضح الموقع أن صلاح خاض 8 مباريات رسمية بقميص طرابزون سبور حتى الآن، بواقع 6 مواجهات في الدوري التركي الممتاز ومباراتين في الدوري الأوروبي، وتمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف إلى جانب صناعة هدفين، ليصل مجموع مساهماته الهجومية إلى 9 أهداف.

وقدم الجناح المصري واحدة من أبرز مبارياته أمام جالاتا سراي، عندما قاد طرابزون سبور لانتصار كبير بنتيجة 4-0، بعدما سجل 3 أهداف وصنع هدفًا، ليواصل تألقه منذ انتقاله إلى منافسات الدوري التركي.

وبحسب الأرقام التي استعرضها التقرير، تفوق صلاح على مواطنه محمود حسن تريزيجيه من حيث سرعة الوصول إلى المساهمات التهديفية، إذ احتاج إلى 8 مباريات فقط لتسجيل 9 مساهمات، بينما حقق تريزيجيه 35 مساهمة خلال موسمين قضاهما مع طرابزون سبور.

وخلال موسم 2022-2023، قدم تريزيجيه مستويات مميزة مع الفريق، بعدما ساهم في 19 هدفًا بمختلف المسابقات، بواقع 13 هدفًا سجلها و6 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم التالي 2023-2024، واصل الجناح المصري حضوره الهجومي، بعدما ساهم في 16 هدفًا، سجل منها 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، ليرفع إجمالي مساهماته خلال موسميه مع طرابزون سبور إلى 24 هدفًا و11 تمريرة حاسمة.

أما الرقم الأبرز بين أجنحة طرابزون سبور خلال السنوات الأخيرة، فيعود إلى النيجيري نواكايمي، الذي قدم موسمًا استثنائيًا في 2021-2022، بعدما ساهم في 26 هدفًا، بواقع 15 هدفًا و11 تمريرة حاسمة، خلال الموسم الذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري التركي.

ورغم أن صلاح لا يزال في بداية مشواره مع طرابزون سبور، فإن بدايته الهجومية القوية وضعته سريعًا ضمن قائمة أبرز الأجنحة الذين دافعوا عن ألوان النادي في السنوات الأخيرة، مع امتلاكه فرصة لمواصلة تحطيم الأرقام إذا نجح في الحفاظ على معدله الحالي من التسجيل والصناعة.