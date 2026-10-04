الجامعة العربية تبحث التعاون مع الملتقى الإعلامي العربي

استقبل السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال، ماضي الخميس الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، العضو المراقب بمجلس وزراء الاعلام العرب، بمقر الأمانة العامة.

وتناول هذا اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون القائمة بين القطاع والملتقى الإعلامي العربي، من خلال الأنشطة والفعاليات المشتركة التي يتم تنفيذها سواء داخل الأمانة العامة او خارجها، والتي تروم تعزيز التواصل بين الهيئات العربية الممارسة لمهام إعلامية وقطاع الاعلام والاتصال، الى جانب بحث افاق التعاون في المرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالمشاركة في الدورة المقبلة للملتقى الإعلامي العربي للشباب.

وأكد السفير، أهمية دعم المبادرات الإعلامية العربية غير الحكومية التي تعزز أواصر التواصل بين مختلف المتدخلين في الحقل الإعلامي والقطاعات العربية ذات الصلة، مما يسهم في مواكبة القضايا العربية ذات الأولوية وابرازها في مختلف المنابر الإعلامية.

كما أطلع السفير خطابي، ماضي الخميس على الترتيبات المتعلقة بتنظيم الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الاعلام العرب، المقرر عقدها يومي 3-4 نوفمبر المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،وكذا على بعض الجوانب التنظيمية الخاصة بجائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها العاشرة، التي تنظم على هامش الدورة الوزارية المذكورة.