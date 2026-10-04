السودان: مقتل 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة في هجمات للدعم السريع على أحياء بمدينة الدلنج

أدانت شبكة أطباء السودان، بأشد العبارات، الهجمات التي نفذتها قوات الدعم السريع عبر طائرات مسيّرة واستهدفت عددًا من الأحياء السكنية بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، يوم الجمعة، وشملت حي التومات وحي الملكية وحي المعاصر، وأسفرت عن مقتل أربعة مدنيين، بينهم طفل وامرأة، إلى جانب وقوع إصابات وسط السكان المدنيين.

وأكدت في بيان، اليوم الأحد، أن استهداف الأحياء السكنية والمناطق المدنية يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويعكس استمرار نمط الهجمات التي تعرض حياة المدنيين للخطر وتفاقم من معاناتهم الإنسانية في مناطق النزاع.

ونوهت أن «تكرار الهجمات على التجمعات المدنية، واستخدام الوسائل القتالية في مناطق مأهولة بالسكان، يضاعف من الخسائر البشرية ويقوض فرص حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، كما يسهم في نشر الخوف وعدم الاستقرار وسط المجتمعات المحلية».

وطالبت شبكة أطباء السودان الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية بإدانة استهداف المدنيين والأحياء السكنية، والعمل على محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات، واتخاذ خطوات جادة لحماية المدنيين وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة من العقاب.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 25 أكتوبر الماضي.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.