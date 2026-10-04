القلعة توضح العوائد المالية على المستثمرين من رفع رأسمالها إلى 25 مليار جنيه

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كشفت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن دراسة الجدوى بخصوص خطة زيادة رأسمالها، متوقعة أن تساهم في تعزيز استثمارات الشركة في قطاع الطاقة، ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم.

تعتزم شركة القلعة للاستثمارات المالية، رفع رأسمالها المصدر والمدفوع من 21.1 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3.8 مليار جنيه موزعة على 773.5 مليون سهم.

وستستخدم القلعة نحو 1.9 مليار جنيه من الزيادة بما يعادل نحو 50% منها في رفع حصتها بشركتي المصرية للتكرير وطاقة عربية.

وبحسب دراسة الجدوى المقدمة لزيادة رأسمال، تتمتع الشركتين بربحية تدفقات نقدية قوية، خاصة شركة المصرية للتكرير التي حققت 365.7 مليون دولار صافي ربح و611 مليون دولار أمريكي تدفقات تشغيلية في ستة أشهر، مما يعزز قدرتها على توزيعات الأرباح وبالتالي زيادة ربحية القلعة.

وشهدت أسعار البترول ارتفاعات مع زيادة التوترات بمنطقة الشرق الأوسط، ما رفع أرباح الشركات العاملة بالقطاع بدعم من زيادة هوامش التكرير.

كما خصصت الشركة نحو 1.9 مليار جنيه من زيادة رأسمال لتغطية كامل متأخرات المصرفي العربي الدولي والبنوك المصرية.

وقالت الشركة، إن خطة زيادة رأسمال ستحقق أهدافها، بتدعيم هيكل رأسمال والملاءة، وخفض أعباء ومخاطر المديونيات المتأخرة وزيادة التعرض الاقتصادي لعوائد أصول الطاقة، ودعم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية من مصادر ذاتية مستدامة.

ونجحت شركة القلعة في التحول للربحية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك بعدما بلغت أرباح الشركة نحو 38.7 مليون دولار مقابل خسائر 23.2 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المنتظر عرض قرار زيادة رأسمال على الجمعية العمومية العادية للموافقة عليه.



