تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مدافع الاتحاد السكندري، وموقف عروض رحيل ثلاثي الفريق، إلى جانب آخر تطورات ملف استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة، وموقف إدارة الأهلي من استمرار المدرب الحسين عموتة.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: "الأهلي أبلغ الحسين عموتة بأنه لن يحاسبه على بطولة كأس عاصمة مصر، على أن تكون مسؤوليته عن بطولات الدوري والكونفدرالية وكأس مصر، مع انتظار حسم الموقف النهائي من بطولة السوبر".

وأضاف: "هناك حكما كبيرا من خارج الدوريات الخمس الكبرى مرشح لإدارة القمة، وهناك رد بالموافقة من حكمين من الدوريات الخمسة الكبرى، ومن الوارد أن يتم الكشف عن الطاقم اليوم أو غدا وذلك بعد مناقشة كافة الخيارات".

وأردف: "هناك كلام كثير عن مصطفى إبراهيم لاعب الاتحاد السكندري، ومنه كلام عكس بعضه من المسئولين سواء بالحديث عن بيعه أو رفض بيعه، والأهلي لديه ياسر إبراهيم وياسين مرعي وهادي رياض وأشرف داري وثنائي من الناشئين، وبعد رحيل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة فليس من السهل تعويضهما".

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: "الأهلي يحتاج للاعب في مركز المدافع، وبالتأكيد ياسين مرعي يسير بشكل جيد، وهناك لاعبين سيرحلون ولا أريد أن أتحدث عنهم لأني أريد دائما أن يشعر اللاعب بالأمان".

وأستكمل أحمد شوبير: "سألت في الأهلي عن عروض لـ بن شرقي ومحمد هاني وياسر إبراهيم، وأكدوا أنه لا توجد أي عروض للثلاثي، سواء من ليبيا أو تركيا".

وواصل شوبير: "الأندية الليبية وضعت هدفا أن يحصدوا بطولات إفريقية، وتعاقدوا مع صفقات قوية، والكرة الليبية ستطير في مسألة الصفقات ووضعوا ميزانية مفتوحة في ضم اللاعبين، وأقول للأهلي إنه سيصل عروض لياسر إبراهيم، وجميعنا رأينا العرض الرائع الذي كان لحسين الشحات ورفضه".

واختتم أحمد شوبير: "أعظم صفقة لـ الأهلي في السنوات الأخيرة كانت وسام أبو علي رغم تواجده لفترة قصيرة، وكسر الدنيا في كل البطولات، وكنت أتمنى عودته، وقلت للأهلي إذا كانت هناك فرصة لعودته فلا تتأخروا".