مدبولي يوضح سبب الإنفاق الكبير على مشروعات البنية الأساسية وعلاقتها بـ2011

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ركزت بصورة كبيرة على بناء البنية الأساسية تمكّن هذه الدولة اقتصاديًّا أن تنطلق.

وأضاف في مقابلة خاصة مع شبكة CNN الاقتصادية، أن هذا الأمر استغرق وقتًا طويلًا في المرحلة السابقة لبناء مقدرات دولة حقيقية.

وتابع: «إحنا خرجنا بعد 2011 بدولة كانت البنية الأساسية فيها بلا كهرباء بصورة جيدة ولا توجد قدرات طاقة كاملة تمكِّن الدولة من تلبية احتياجات مواطنيها أو تحقيق النمو الاقتصادي، ولم تكن هناك شبكات كافية من المياه والصرف الصحي أو الطرق أو الموانئ أو المطارات بما يمكن الدولة من الانطلاق اقتصاديًّا».

وأوضح أن أساس انطلاق أي دولة اقتصاديًّا أن تكون لديها البنية الأساسية والقدرات التي تمكِّنها من الانطلاق، مؤكدا أن الدولة تحركت في هذا الإطار خلال الفترات الماضية.

وأكد أنه كان من الضروي أن يتم إنفاق استثمارات كبيرة لإنشاء البنية الأساسية الضخمة، موضحًا: «البعض سأل لماذا لم نترك هذا الأمر للقطاع الخاص.. يجب أن نعي أننا كنا في فترة بها اضطراب سياسي وأوضاع غير مستقرة في حين أي قطاع خاص يستهدف تحقيق أرباح وعندما ينظر لهذا المعطى يتردد بصورة كبيرة في هذه النوعية من المشروعات».

وأوضح أن الدولة أخذت على عاتقها بناء بنية أساسية كانت في حاجة إليها لعشرات السنوات، مؤكدا في الوقت أن هذه البنية الأساسية تكفي أيضًا لعشرات السنوات المقبلة.

وأكد أن هذه الجهود كانت الأكبر والأصعب لدى الدولة، مشيرًا إلى بدء جني الثمار وهو ما ظهر في معدلات النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء الشركات وتوسعاتها.