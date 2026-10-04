أكثر من 70 قتيلا في معارك بين القوات اليمنية والحوثيين بتعز

قُتل أكثر من 70 شخصا، الأحد، في اشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أفادته به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر، أن الحوثيين شددوا حصارهم على مركز المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

وأوضحت المصادر الحكومية لوكالة الصحافة الفرنسية أن 34 من عناصر قواتها قتلوا، بينهم 20 في مديرية المضاربة بمحافظة لحج المحاذية لتعز، و14 في جنوب وغرب محافظة تعز.

في المقابل، قالت مصادر عسكرية تابعة للحوثيين للوكالة إن 39 من عناصرهم قتلوا في المواجهات على جبهات تعز ولحج المحاذية لها.