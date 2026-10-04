خسر منتخب مصر أمام نظيره جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق بوسو ديثيجان، بعدما استغل خطأ من مصطفى شوبير، الذي خرج من مرماه ولم ينجح في إبعاد الكرة، ليحصل عليها لاعب جنوب أفريقيا ويراوغ حسام عبد المجيد قبل أن يسددها داخل الشباك.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم جزائري بقيادة نبيل بوخالفة، وعاونه كل من حمزة بوزيت وهيثم بويومة.

وشهدت قائمة غيابات منتخب مصر خلال المباراة عدم مشاركة محمد صلاح ومحمد عبد المنعم، بعد التنسيق معهما لمغادرة معسكر المنتخب، بينما قرر الجهاز الفني إراحة هيثم حسن وعدم الدفع به أمام جنوب أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه مالاوي بـ3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل جنوب السودان المركز الأخير دون نقاط.