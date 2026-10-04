خبير بصناعة المجوهرات: الذهب يحمي المدخرات من التآكل رغم أنه لا يُعطي عائدا شهريا

قال الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وبورصة نيويورك تُعتبر من البورصات العالمية المؤثرة على جميع أنواع السلع، ومنها الذهب والفضة.

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، استشهد فرج بتصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن مستويات معينة من التضخم قد تسهم في سداد الدين الأمريكي الذي تخطى 40 ترليون دولار.

وتابع أن هذه التصريحات أدت إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية الآجل 10 سنوات لتصل إلى 5.34%، وهو أعلى مستوى تسجله منذ 2002، وأثرت على تراجع أسعار الذهب من 4187 دولار للأوقية إلى 4139 دولار، وتآكل قيمة العملة، وغيرها.

وأضاف أن أسعار الذهب محليا انخفضت بنحو 70 جنيها، مشيرا إلى الترقب العالمي للبيانات الأمريكية، ومنها قرار الفيدرالي المتوقع بتثبيت سعر الفائدة، والذي ينعكس إيجابا على سعر الذهب.

وذكر أن الذهب يحمي المدخرات من التآكل رغم أنه لا يُعطي عائدا شهريا، موضحا أنه يعتبر "أفضل مخزن للقيمة حتى لو تراجع".

ونوه فرج بالتوقعات بارتفاع إنتاج مصر من الذهب إلى 800 ألف أوقية في 2030، مقارنة بنحو 531 ألفا بـ2025.