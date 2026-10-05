التموين: ضبط أكثر من 3000 مخالفة بالمخابز منذ مارس أغلبها نقص وزن الرغيف

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، ثبات أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو المعلنة من قِبل الوزارة في التوجيه الوزاري الصادر في مارس الماضي.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أنه تم الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب على دورية انعقاد الاجتماع بواقع اجتماع شهري على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة لمتابعة السوق.

وأشار إلى تعهد الوزارة بإتاحة كميات من الأقماح التي تستخدم في الخبز السياحي والفينو لصالح غرفة صناعة الحبوب عن طريق البورصة السلعية، في تدخل سريع وفوري بإتاحة كميات تساعد على ضبط السوق من خلال توفير المادة الخام التي تكلف 70% من تكاليف الإنتاج.

وأفاد بتشديد الرقابة من وزارة التموين وأجهزتها الرقابية على كل المخابز، مؤكدا رصد أكثر من 3000 مخالفة منذ بدء تطبيق التوجيه الوزاري بالأسعار والأوزان في مارس الماضي، تتنوع أكثرها بين مخالفة نقص الوزن، ويتم اتخاذ إجراءات رادعة.

وأشار إلى متابعة الأسواق في الخبز السياحي خلال هذه الآونة، مؤكدا أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من رئيس الوزراء ووزير التموين.

ونوه بأن عدد المخابز الحرة في مصر يبلغ 10 آلاف مخبز مع تعامل قطاع كبير من غير حاملي البطاقات التموينية مع هذه المنظومة، ما يؤكد أهمية تنظيم هذا السوق.