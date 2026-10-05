أستاذة اقتصاد: مصر تبذل جهودًا لتحقيق التنمية والاندماج الأفريقي وجذب الاستثمارات

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن التكامل ليس خيارًا استراتيجيًا مفتوحًا، وإنما خيار استراتيجي حتمي، انطلاقًا من أن مستقبل إفريقيا ينبغي أن يوضع بإرادة أفريقية تعتمد على القوة المحلية لصالح شعوب القارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ مصر جزء أصيل من إفريقيا ولا تملك رفاهية الابتعاد عنها، موضحًا أن مصر خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ودول «الكوميسا» والتكتلات الأفريقية، بذلت جهودًا لتحقيق التنمية المنشودة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل هموم القارة الأفريقية في المحافل الدولية، ويسعى إلى خلق بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، والعمل على تحقيق الاندماج الأفريقي المأمول وتعزيز التبادل التجاري.

ولفتت وفاء علي إلى أن إفريقيا أصبحت محط أنظار العالم وهي تعيد هيكلة خطواتها، مؤكدة أن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يمثل الاختبار الحقيقي لتحقيق طفرة اقتصادية تلبي تطلعات شعوب القارة في العيش الكريم والأمن، وتعزز موقفها التفاوضي في المحافل الاقتصادية والسياسية والدولية، وترفع مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن الاستجابة الجماعية من الدول الأفريقية ليست امتيازًا وإنما مسؤولية متجددة، للحفاظ على روح مواجهة التحديات، والتأكيد على أن التنمية والاستقرار مساران متلازمان.

وأكدت أن التحرر الاقتصادي يجب أن يتواكب مع التحرر السياسي، مشيرة إلى أن إفريقيا «ظُلمت مرتين»، مرة نتيجة الاستعمار لفترة طويلة، ومرة أخرى نتيجة استنفاد ثرواتها المنهوبة.