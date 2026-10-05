• موسم 2026 يمتد من هضبة الجيزة إلى وسط القاهرة والمتحف المصري والقاهرة التاريخية

أعلنت «آرت دي إيجيبت»، عن قائمة الفنانين المشاركين في النسخة السادسة من معرض «الأبد هو الآن»، المقرر إقامتها عند أهرامات الجيزة خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر 2026، بمشاركة 8 فنانين من خلفيات ثقافية متنوعة، بينهم 5 فنانات و3 فنانين، في نسخة تقودها النساء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته «آرت دي إيجيبت»، مساء الأحد، تحت رعاية وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وبرعاية منظمة اليونسكو.

وقالت نادين عبدالغفار، مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، إن «الأبد هو الآن» في نسخته السادسة يمثل فصلا جديدا حاسما في مسيرة آرت دي إيجيبت، بدءا من أول بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وصولا إلى نسخة تقودها النساء وتجمع ثمانية فنانين من خلفيات ثقافية متنوعة.

• 8 فنانين في حوار مع مصر القديمة

وكشفت عبدالغفار عن أسماء الفنانين الثمانية المشاركين في المعرض، وهم الفنانة الصينية جيانج تشيونج إر، التي شاركت في تأسيس «شانج شيا» بالتعاون مع هيرميس، وتوجد أعمال لها ضمن مجموعات المتحف البريطاني ومتحف فيكتوريا وألبرت.

وتشارك الفنانة المصرية ريهام أبو العزم بأعمال تجمع بين الرسم والنحت، بينما تقدم الفنانة البريطانية-الجامايكية روشيل-ويبستر نيمبارد أعمالا أدائية ونحتية تستخدم التراب والطين والحجر باعتبارها حوامل للذاكرة.

كما تضم قائمة المشاركين الفنانة البريطانية-الفرنسية شارلوت كولبير، صانعة الأفلام الحائزة على جوائز، والتي عُرضت أعمالها في متحف فيكتوريا وألبرت ومعرض «فريز» و«آرت بازل»، إلى جانب الفنانة الفرنسية-الأمريكية رافاييل شيرلي، التي عُرضت أعمالها في متحف الإرميتاج الحكومي ومتحف كوينز.

ويشارك الفنان الفرنسي برنار فينيه، الذي يعد من أكثر الفنانين الفرنسيين الأحياء حضورا في المعارض الدولية، وهو صاحب عمل «القوس الأعظم» (Arc Majeur)، الذي يبلغ ارتفاعه 60 مترا ووُصف بأنه أكبر عمل فني عام في العالم.

ومن فرنسا أيضا يشارك جيفري بيثون، الذي دخلت بيئاته التصويرية الغامرة مجموعات متحف سانتا باربرا للفنون ومتحف تشنجدو للفن المعاصر، فيما يشارك الفنان التركي سيجكين بيريم، الذي تستلهم أعماله فلسفة جلال الدين الرومي، وقد سبق أن عرض أعماله في معرض ساتشي ومتحف إسطنبول للفن الحديث.

• موسم فني يتجاوز أهرامات الجيزة

ولا تقتصر فعاليات موسم «آرت دي إيجيبت» لعام 2026 على معرض «الأبد هو الآن»، إذ تمتد إلى عدد من المواقع الثقافية في القاهرة.

وأعلنت عبدالغفار انطلاق النسخة السادسة من «حي القاهرة الدولي للفنون» (CIAD) خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، في ثلاثة مواقع بوسط القاهرة، هي «ذا فاكتوري» و«ممر كوداك» و«أكسس آرت سبيس».

وتشهد النسخة الحالية كذلك مسابقة «جغرافية ما لا يرى» للفنانين الرقميين، حيث دُعي الفنانون إلى تحويل الذاكرة الملموسة لوسط القاهرة إلى أعمال أصلية أُنجزت بالكامل على جهاز آيباد. ومن المقرر عرض 10 أعمال مختارة ضمن فعاليات الحي، مع الإعلان عن 3 فائزين، يحصل صاحب المركز الأول منهم على منحة دراسية في دورة للذكاء الاصطناعي.

وفي المتحف المصري، تقام النسخة الثانية من «تكون بالحوار» خلال الفترة من 5 إلى 14 نوفمبر 2026، بمشاركة تجمع بين التراث والفن والتصميم والأزياء والمجوهرات. ويبحث المشروع في تطور تقاليد التصميم عبر التبادل بين الثقافات، ويدعو مصممين وفنانين من أنحاء العالم إلى التأمل في التصميم وخلق حوار بينهم.

• «الحرف حين تعاد رؤيتها» في بيت السحيمي

وفي القاهرة التاريخية، تطلق «آرت دي إيجيبت» النسخة الأولى من معرض «الحرف حين تعاد رؤيتها» في بيت السحيمي، خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2026، استنادا إلى معرض «روايات مُعاد تصوّرها» الذي أقيم في شارع المعز عام 2019.

ويجمع المعرض بين فنانين ومصممين معاصرين وحرفيين مهرة لابتكار نموذج تعاوني مستدام يستند إلى التراث والابتكار، من خلال تقديم حرف مثل أعمال الخشب ونحت الحجر ونفخ الزجاج والنسيج والخيامية باعتبارها فنونا حية ومتطورة.

ويستهدف المشروع، من خلال الأعمال المشتركة، فتح أسواق جديدة أمام الحرفيين وتعزيز الاقتصاد الإبداعي المحلي.

• الفن وسيلة لربط مصر بالعالم

من جانبه، قال السفير وائل النجار، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، إنه لا توجد وسيلة أفضل من الفنون للربط بين ثقافة مصر العريقة وتراثها الغني والعالم، مشيرا إلى أن هذا ما يحققه «الأبد هو الآن» من خلال جمع فنانين ومقتني أعمال فنية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المعرض يمثل مبادرة رائدة، مؤكداً أنه «وانطلاقًا من دورنا في وزارة الخارجية، نحرص على دعمها».

• فن معاصر في المواقع التاريخية

وتأسست «آرت دي إيجيبت» على يد القيّمة الفنية الفرنسية-المصرية نادين عبدالغفار، وهي منصة متعددة التخصصات تُعنى بدعم الفنون المصرية والتراث الثقافي.

ويُعد «الأبد هو الآن» معرضها السنوي الرئيسي، ويقام في مواقع تاريخية من بينها أهرامات الجيزة، بهدف إقامة صلة بين تاريخ مصر والفن المعاصر. واحتفل المعرض بعامه الخامس في 2025.

ومنذ عام 2019، وسعت «آرت دي إيجيبت» نطاق أنشطتها دوليا، من خلال عرض أعمال فنانين مصريين في معارض فنية كبرى واستضافة معارض في الخارج، إلى جانب إطلاق مبادرات تشمل البودكاست وسلاسل المحاضرات والبرامج المجتمعية. وتعمل المنصة تحت رعاية اليونسكو، فيما تقوم مشاريعها على الاستدامة وإتاحة الوصول والحوار الثقافي.