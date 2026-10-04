التموين: لا تغيير في أسعار الخبز المدعم أو الحر

قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الكميات التي ستخصصها الوزارة من الدقيق عن طريق البورصة السلعية ستكون متاحة للمخابز السياحية الحرة والإفرنجية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن هذا الإجراء يضمن انضباط هذا السوق الذي يهم ملايين المستهلكين المصريين.

وأوضح أن الزيادة في أسعار الدقيق الحر بالأسواق كانت في حدود 4 آلاف جنيه، بعدما ارتفع سعر طن الدقيق في الأسواق من 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه.

ونوه إلى أن 70% من الارتفاع يرتبط بسعر الدقيق، لافتا في الوقت ذاته إلى ثبات باقي عناصر التكلفة المتمثلة في العمالة والوقود والخميرة ومستلزمات الإنتاج.

وأكد أن التموين ستتدخل بغرض الإتاحة، عبر تحديد كميات من الدقيق بالاتفاق وفقا لاحتياج الشعبة العامة للمخابز أو غرفة صناعة الحبوب، لافتا إلى أن تلك الكميات قد تقل قليلا أو تزيد عما أُعلن.

وشدد أن الهدف من إتاحة الكميات يتمثل في مراقبة الأسواق والأسعار ومساهمة الوزارة في تثبيت الأسعار عند الأوزان والأسعار في التوجيه الوزاري، مضيفا أن شعبة المخابز تفهمت الظروف المحيطة بالمنطقة والوضع الذي يضغط على بعض نفقات الأسرة المصرية.

وأكد التزام الوزارة بسعر الخبز البلدي المدعم بسعره كما هو بواقع 20 قرشا دون تغيير، مع التأكيد على ثبات الأسعار في الخبز الحر، قائلا: "لا تغيير في أسعار الخبز سواء المدعم أو الحر".

وأوضح أن الخبز المدعم مستمر بسعر 20 قرشا على البطاقة، كما أن حصة المواطن ثابتة كما هي دون تعديل، لافتا إلى هذا الثبات يطمئن حاملي البطاقات التموينية الذين يمثلون أكثر من 24 مليون أسرة بنحو 65 مليون مستفيد.

وأشار إلى أن المواطنين غير الحاملين لبطاقات تموينية يلجأون إلى المخابز الحرة، مؤكدا وجود تأكيد مشترك من شعبة المخابز وغرفة صناعة الحبوب ووزارة التموين على ثبات أسعار الخبز الحر.