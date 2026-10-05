الأوقاف: 33 ألف نشاط دعوي وعلمي وثقافي خلال أسبوع

واصلت وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وتكثيف الأنشطة الدعويَّة والعلميَّة والثقافيَّة بمختلف المديريات الإقليميّة، خلال الفترة من السبت ٢٦ سبتمبر إلى الجمعة ٢ أكتوبر ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ مجموعةٍ متنوعةٍ من البرامج والفعاليات التي تستهدف الأئمة والواعظات والأطفال والشباب، ومختلف فئات المجتمع.

وفي مجال الأنشطة الفقهيَّة والعلميَّة، نُفِّذ ٦٢٨ مجلسًا للفقه في ٦ مديريات، هي: البحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك بعد صلاة المغرب، إلى جانب ٢٦ مجلسًا للفقه للواعظات في ٨ مديريات، هي: القاهرة، والدقهلية، ومطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والمنيا. كما نُفِّذ ٣٢٩٢ درسًا منهجيًّا للأئمة بجميع المديريات الإقليمية، و٨٩ درسًا منهجيًّا للواعظات في ١٣ مديرية، شملت القاهرة، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والفيوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ.

وفي سياق تكثيف الأنشطة العلميَّة والدعويَّة، نُفِّذت ٦٢٥ ندوةً علميَّة بمديريات البحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، كما نُفِّذ ٢٠٣٦ منبرًا ثابتًا بجميع المديريات، يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، وعُقد ٣٨٣ مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية، باستثناء المديريات الحدودية، وهي: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، والسويس. كذلك نُفِّذت ٣ قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة ٢ أكتوبر.

وعلى صعيد الأنشطة الثقافية والتوعوية، نُفِّذت ٢٧ ندوة كبرى بالمديريات الإقليمية، كما نُفِّذ الأسبوع الثقافي بمديرية أوقاف القاهرة، إلى جانب عقد ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية. وشهدت المساجد الكبرى كذلك عقد ٣٣٩٢ مجلسًا لقراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه يوم الخميس.

وامتدت جهود الوزارة إلى الأطفال والشباب من خلال تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في ٢٠٨٨٠ مسجدًا بجميع المديريات، يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، وتنفيذ ١٠١٨ قافلة شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب، فضلًا عن عقد ٢٠٠ ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، و١٠٠ ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، و٩٠ ندوة للتوعية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي إطار تكثيف الجهود الدعويّة بالمناطق المستهدفة، نُفِّذت القوافل الدعوية بمديريات القاهرة والسويس وبورسعيد، كما نُفِّذت أنشطة المساجد المحورية في ١٠٩٠٠ مسجد بجميع المديريات الإقليمية.

وتعكس هذه الجهود تنوع الأنشطة الدعوية والعلمية والثقافية التي تنفذها وزارة الأوقاف، وحرصها على توسيع نطاق التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في نشر الوعي الدينيِّ الصحيح، وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وبناء الإنسان.