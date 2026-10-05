رئيس مياه قنا عن شكاوى جودة المياه في ساحل بشلاو: إلغاء المحطات الارتوازية والاعتماد على مياه النيل خلال شهرين

قال المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه للشرب والصرف الصحي بقنا، إن المعمل التابع للشركة تواجد، أمس، داخل منزل المواطن الذي نشر منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جودة المياه في منطقة ساحل بشلاو في قرية الأوسط قمولا التابعة لمركز نقادة بقنا.

وحث في تصريحات خلال تغطية خاصة لقناة «الحياة»، مساء الأحد، على تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن للشركة 125، مؤكدًا استجابته لها واتخاذه الإجراءات اللازمة.

وتابع: «لينا عتاب بسيط، في عندنا الخط الساخن 125 وتليفوننا مفتوح 24 ساعة كنا فورا هننتقل ونعمل اللي إحنا عملناه».

وأوضح أن المنطقة محل الشكوى، هي آخر مناطق مركز نقادة اعتمادًا على محطات المياه الارتوازية، وأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هي المعنية بإنشاء المحطات، مضيفًا أن الشركة مسئولة عن تشغيلها وصيانتها فقط

وأضاف أنه عمل منذ توليه رئاسة الشركة للقضاء على المناطق الساخنة التي تُعاني من مشاكل في المياه، مؤكدًا: «لا يمكن نضخ مياه في الشبكات بدون العينات».

وبشأن الشكاوى حول عكارة المياه رغم مطابقة قراءات الأجهزة للكود المصري، مشيرًا إلى أن التربة في غالبية القرى طينية، وأن الشركة تُغلق الشبكة عندما تُكسر المواسير، وتفتح محبس الغسيل عقب انتهاء أعمال الصيانة، ما يؤدي لظهور عكارة لمدة بسيطة في المياه عند فتح صنبور المياه «الحنفية».

وذكر أنه اتخذ عددًا من الإجراءات، ومنها مضاعفة طاقة محطة مياه أسمنت، وجهز الاحتياجات الكهروميكانيكية المختلفة، وغيرها، بهدف إلغاء المحطات الارتوازية المعتمدة على الآبار الجوفية، واستبدالها بسحب المياه مباشرة من نهر النيل، خلال شهرين.



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حقيقة الشكوى المتداولة بشأن جودة مياه الشرب بمنطقة ساحل بشلاو، التابعة لقرية الأوسط قمولا بمركز نقادة، مشيرة إلى أن المنطقة تتغذى من محطة مياه القرية الارتوازية، مع استمرار سحب عينات دورية من المحطة والشبكة المغذية للتأكد من مطابقة المياه للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، وفقًا لقرار وزير الصحة.

وأوضحت الشركة أن الحالة المشار إليها في الشكوى قد تظهر بشكل مؤقت عند توقف المياه نتيجة حدوث كسر بالشبكة، وتزول عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الشبكة، مؤكدة استقرار الوضع بالقرية حاليًا وعدم وجود الظاهرة محل الشكوى.

وأكدت الشركة سحب عينات من المياه بالمنطقة محل الشكوى، لتحليلها والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج التحاليل.