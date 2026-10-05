نائب رئيس شعبة المخابز: وزير التموين شدد على تقديم الخبز بالسعر والجودة المناسبين

قال هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، إن الاجتماع الدوري مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان مخصصًا بشكل أساسي لمتابعة رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن أصحاب المخابز كانوا توجهوا بمطلب يتعلق بارتفاع أسعار الدقيق، والتي زادت بنحو 4 آلاف جنيه للطن.

وأضاف "مكي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أحمد سمير، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن الوزير كان وعد بزيادة كميات القمح المطروحة للمطاحن التابعة للقطاع الخاص، لزيادة المعروض وخفض الأسعار، وهو ما انعكس بالفعل على الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

وتابع أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة حصول المواطن على المنتج بالسعر والجودة المناسبين، مؤكدًا أنه لا يوجد تحريك في أسعار أو أوزان رغيف الخبز في الوقت الحالي.

واستكمل أن الوزير أكد أهمية المتابعة الأسبوعية والشهرية للأسعار، وإعداد تقارير دورية بشأن تطورات السوق، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج الخبز تعتمد على مدخلات عدة، من بينها الدقيق والخميرة والكهرباء، والدقيق هو المدخل الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

وفيما يتعلق بمخابز الفينو، قال إن هناك تنوعًا في أنواع الخبز والمنتجات التي تقدمها هذه المخابز، وبالتالي توجد نسبة وتناسب بين أسعار المنتجات المختلفة، بما يساعد على تحمل تكلفة الزيادة الحالية في سعر الدقيق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية، موجها باستمرار مراجعة المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.