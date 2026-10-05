مقتل ثلاثة أشخاص في أحدث ضربات الطائرات المسيرة الروسية على أوكرانيا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون في غارات روسية بطائرات مسيرة على منطقتي زابوريجيا ودنيبرو الأوكرانيتين، حسبما قالت الإدارتان العسكريتان الإقليميتان اليوم الأحد.

وفي منطقة زابوريجيا، انفجرت طائرة مسيرة في منطقة حديقة واصطدمت أخرى بشاحنة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد في كل هجوم، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية. ولم يتم تقديم تفاصيل حول الضربة في دنيبرو.

وكثف الجيش الروسي هجماته على المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة. وقد تم استهداف المراكز الحضرية الكبرى مثل كييف وخاركيف وأوديسا بشكل خاص بواسطة القوات الجوية الروسية، التي كانت تقصفها بطائرات مسيرة مقاتلة وصواريخ باليستية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد تكثيف ضرباتها على كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

وقالت السلطات في بيان لها، إنه بعد الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة، حذرت السلطات الأمنية الأوكرانية المواطنين من نشر مقاطع فيديو أو صور لهجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية والأضرار التي تسببها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن تحليل ذلك للتخطيط بشكل أفضل لهجمات مستقبلية.