أمير قطر يبحث مع وزير الداخلية الإيراني التطورات الإقليمية وخفض التصعيد

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، مع وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال الديوان الأميري القطري، في بيان، إن أمير قطر استقبل مؤمني والوفد المرافق له في الديوان الأميري، حيث تناول اللقاء إلى جانب التطورات الإقليمية، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وقال مؤمني، الذي يزور الدوحة لإجراء مباحثات مع مسئولين قطريين، إن الجانبين ناقشا عددًا من القضايا الأمنية والثنائية، من بينها مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، والتعاون بين خفر السواحل، إضافة إلى القضايا الأمنية المشتركة.

وأشار، وفق وكالة «مهر» الإيرانية، إلى الاتفاق على عقد اجتماع أمني على مستوى الخبراء عقب انتهاء الزيارة، لمتابعة تنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها وفق جدول زمني محدد.

مباحثات بشأن الطيارين الإيرانيين

وذكر مؤمني أن المباحثات تناولت ملف ثلاثة طيارين إيرانيين كانوا على متن طائرات مقاتلة نفذت هجومًا على قاعدة العديد الأمريكية في قطر، موضحًا أن الجانبين اتفقا على إيفاد وفد فني إيراني مجددًا لعقد اجتماعات بهدف استكمال بحث الملف.

كما تحدث الوزير الإيراني عن مباحثات بشأن العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى بحث سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي، إلى جانب العلاقات السياسية والثقافية والأمنية.

وقال إن قطر تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية الإيرانية، مؤكدًا اهتمام طهران بتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة في إطار سياسة حسن الجوار والانفتاح الإقليمي.

وأضاف أن مباحثات الزيارة تناولت أيضًا تسهيلات إصدار التأشيرات بين البلدين، مشيرًا إلى إحراز تقدم في هذا المجال.

وأكد مؤمني أن التطورات الإقليمية الراهنة كانت من بين أبرز الموضوعات التي جرى بحثها، واصفًا المباحثات بأنها بناءة ومثمرة، ومعربًا عن أمله في أن تسهم في توسيع مجالات التعاون بين قطر وإيران.