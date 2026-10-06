تعرف على التشكيل النهائي لهيئات مكاتب مجلس الشيوخ

انتهى مجلس الشيوخ من إجراء انتخابات 14 لجنة نوعية اليوم مع بدء استكمال إجراءات دور الانعقاد الثاني، إذ تنص اللائحة الداخلية للمجلس على انتخابات رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية مع بداية دور الانعقاد العادي كل عام في أكتوبر.

- وجاءت نتائج الانتخابات التي حسمتها التزكية اليوم كالتالي:

أولا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:

النائب / حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد - رئيساً

النائب / احمد محمد حلمى احمد الشريف - وكيلاً

النائب / عصام هلال محمود محمد - وكيلاً

النائب / محمد السيد محمد الأجرود - أميناً للسر

ثانيا لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

النائب / أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز - رئيساً

النائبة / سحر أحمد محمد عبد المنعم - وكيلاً

النائبة / أماني عبد العزيز محمد فاخر - وكيلاً

النائب / أشرف عبد الغني السعيد عبد الغني - أميناً للسر

ثالثا لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

النائب / محمد مصطفى كمال عبد الله شهده - رئيساً

النائب / ياسر السيد عبد المقصود على - وكيلاً

النائب / محمد مظلوم محمد يوسف مطاوع - وكيلاً

النائب / زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري - أميناً للسر

رابعا لجنة الدفاع والأمن القومي:

النائب / محمد محمد عبد اللاه عبد المولى - رئيساً

النائب / بهي الدين نصر محمود زغلول - وكيلاً

النائب / فهمى عبد الرؤوف فهمي هيكل - وكيلاً

النائب / عصام محمد العزب مصطفى - أميناً للسر

خامسا لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

النائب / محمد نبيل محمد السيد حلاوة - رئيساً

النائب / السعيد أحمد عبد المقصود غنيم - وكيلاً

النائب / سامح محمد انور عصمت السادات - وكيلاً

السيد النائب / محمد طارق محمد سعد العكاري - أميناً للسر

سادسا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

النائب / أسامة محمد كمال عبد الحميد - رئيساً

النائب / جلال عبد الله عبد العزيز عمر - وكيلاً

النائب / محمد أحمد عبد الرحمن فرج - وكيلاً

النائبة / مروة محمود السيد قنصوه - أميناً للسر

سابعا لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

النائب / أحمد أحمد علي الشعراوي - رئيساً

النائب / اكمل الله فاروق محمد احمد عبد العال – وكيلا

النائب / علي السيد علي كيوان - وكيلاً

النائب / احمد حسين فايق صبور - أميناً للسر

ثامنا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

النائب / محمد نبيل سليمان دعبس - رئيساً

النائب / ناجح محمد سيد عبد الفتاح - وكيلاً

النائب / نادر يوسف نسيم هندی – وكيلاً

النائبة / غادة أحمد محمد البدوي - أميناً للسر

تاسعا لجنة الشباب والرياضة:

النائب / أحمد احسان مصطفى دياب - رئيساً

النائب / هاني مجدى حجاج خليل العتال - وكيلاً

النائب / حسام سعيد عبد الفتاح على - وكيلاً

النائب / نشأت صلاح عبد المحسن حتة - أميناً للسر

عاشرا لجنة الصحة والسكان:

النائب / هشام مسعد الششتاوى احمد - رئيساً

النائب / حسين عبد الله عبد العال خضير - وكيلاً

النائب / شريف وديع ناشد سرجيوس - وكيلاً

النائب / خالد محمد عبد المنعم قنديل - أميناً للسر

حادي عشر لجنة الزراعة والري:

النائب / محسن محمود أبو بكر البطران - رئيساً

النائب / جمال أبو الفتوح محمد محمد - وكيلاً

النائب / محمد السيد ثابت محمد - وكيلاً

النائب / محمد فتح الله عبد السلام جامع - أميناً للسر

ثاني عشر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:

النائب / عبد الهادى أحمد عبد الهادى القصبى - رئيساً

النائب / صلاح الدين محمود ابراهيم المعداوى - وكيلاً

النائب / ياسر فاروق محمد فريد قورة - وكيلاً

النائبة / اميرة صابر السيد محمد عفيفي قنديل - أميناً للسر

ثالث عشر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:

النائب / محمد عاطف عمران شريف - رئيساً

النائب / ياسر محمد جلال أحمد توفيق - وكيلاً

النائب / أيمن محمد حامد محمد شريف - وكيلاً

النائب / مصطفى متولى حسن متولى - أميناً للسر

رابع عشر لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

النائب / يوسف السيد يوسف عامر - رئيساً

النائب / محمد طه عبد الحفيظ عبد الله عليوة - وكيلاً

النائب / محمد سليم السيد عطية - وكيلاً

النائب / أحمد السيد سعد تركي - أميناً للسر